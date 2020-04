Rechtsmediziner-Interview : „Es gibt sehr viele Todesursachen im Zusammenhang mit Corona“

Aktualisiert am

Rechtsmediziner Klaus Püschel hält nichts von der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts, Obduktionen bei Covid-19-Toten eher zu vermeiden. Um die Krankheit zu verstehen, seien Obduktionen das beste Mittel. Was er dabei gelernt hat? Ein Interview.

Ein Arzt bereitet in einem Korridor im Krankenhaus von Lausanne Betten für eine mögliche Ankunft neuer Covid-10-Patienten vor. Bild: dpa

Herr Professor Püschel, Sie sind Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. Wie ist die Situation bei Ihnen am Klinikum?

Wir stellen jetzt eine deutliche Zunahme der Corona-Todesfälle fest.

Warum?

Es gibt mehr Kranke und Infektionsfälle auf den Intensivstationen, und mehr Fälle in Alten- und Pflegeheimen. Da gibt es dann auch mehr schwere Verläufe und Todesfälle.

Müssen Sie besondere Sicherheitsmaßnahmen beachten, wenn Sie Opfer von Covid-19 untersuchen – und haben Sie genug Schutzmaterialien?

Wir haben dieselben Bedingungen, die wir auch sonst bei infektiösen Verstorbenen haben. Da stellt die Corona-Infektion keine Besonderheit dar. Und ja, wir haben ausreichend Vorrat an der üblichen Schutzausrüstung und können alle Fälle routinemäßig untersuchen.

Die Todeszahlen, die Hamburg angibt, bis Dienstag waren es 25, unterscheiden sich von denen des Robert-Koch-Instituts für die Hansestadt. Warum?

Der Unterschied ist nicht groß. Hamburg ist meines Wissens das einzige Bundesland, das alle Corona-Sterbefälle gezielt nach den Maßgaben des Infektionsschutzgesetzes rechtsmedizinisch überprüft. So wird festgestellt, ob die Toten in Folge der Infektion verstorben sind, oder ob das nur ein zufälliger Begleitbefund ist und es eine andere Todesursache gibt.

Können Sie denn sicher alle Patienten erfassen, die an Covid-19 verstorben sind?

Im Stadtstaat Hamburg ist die Situation günstig, da wir ein zentralisiertes Leichen- und Meldewesen haben. Alle Gesundheitsämter leiten die Fälle mit Infektion also an uns weiter.

Was können pathologische Untersuchungen der Opfer beitragen im Kampf gegen das Corona-Virus?

Die Untersuchung des Verstorbenen ist der Goldstandard der Qualitätssicherung mit Blick auf die klinische Therapie und in Hinblick auf den Befall der inneren Organe durch die Krankheit. Das kann man alleine durch klinische Befunde nicht aufklären, auch wenn man es versucht. Der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts, Obduktionen eher zu vermeiden wegen der Infektionsgefahr, kann ich daher nichts positives abgewinnen. Wenn man die Krankheit in ihrer Gesamtheit und die Auswirkungen der therapeutischen Maßnahmen erfassen will, dann ist die Untersuchung der Todesopfer das beste Mittel. Auch andere Krankheiten haben wir erst umfassend verstanden, als wir auch die Toten gründlich untersucht haben.

Gibt es denn einen Austausch zwischen Ihnen und den behandelnden Ärzten?

Die Ärzte der Intensivstation lassen sich von uns ständig auf dem Laufenden halten, was wir bei Toten feststellen. Das halte ich für extrem wichtig, so sollte das eigentlich überall stattfinden.

Und was haben Sie bislang festgestellt bei Ihren Untersuchungen?

Festgestellt haben wir erst mal, dass die Todesursachen sehr unterschiedlich sind. Es gibt nicht „den“ Corona-Toten, wie es die Statistik suggeriert. Es gibt stattdessen sehr viele Todesursachen in Zusammenhang mit Corona. Vor allem muss man feststellen, dass die Vorkrankheiten eine sehr wesentliche Rolle für den Verlauf der Krankheit spielen.

Das heißt?

Ich kann das nur für die Fälle in Hamburg sagen, aber bei uns sind die Verstorbenen alle multimorbide, und sie sind in der Regel alle schon im höheren Alter. Wir haben bislang keine Todesfälle bei sehr jungen Menschen oder jemanden, der vorher gesund war. Der typische Verlauf mit einer Atemwegsentzündung und einer Lungenentzündung durch das Virus, sehen wir nur sehr vereinzelt. Die meisten Fälle sind Mischformen, bei denen die Intensivbehandlung und begleitende Faktoren wie weitere Infektionen eine große Rolle spielen.

Was fällt da auf?