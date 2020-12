Psychologe über Corona : „Im Lockdown stecken auch Chancen“

Erst Lockdown light, dann scharfe Einschnitte: Der Psychologe Jürgen Margraf spricht im Interview über die Folgen dieses Hin und Hers, was Markus Söder richtig gemacht hat – und wie man nicht von Zukunftsängsten überwältigt wird.

Herr Margraf, erst begründete die Politik den Lockdown light damit, es gelte, Weihnachten zu retten. Jetzt gibt es wegen der konstant hohen Infektions- und Sterbefälle doch herbe Einschnitte. Wie gefährlich schätzen Sie als Fachmann für Ängste und Emotionen ein solches Hin und Her ein?

Hin und Her, das ist nicht nur für Kommunikationsfachleute ein Graus, sondern auch aus psychologischer Sicht. Wahr ist aber auch: In gewisser Weise müssen wir weiter auf Sicht fahren, weil wir über das Virus vieles noch immer nicht genau wissen und noch lernen. Deshalb müssen Positionen selbstverständlich auch mal revidiert werden. Keine gute Idee ist aber, wenn die Regierenden nicht an einem Strang ziehen, widersprüchliche Signale aussenden. Das kann man auch anhand einer Corona-Studie aufzeigen, die an meinem Lehrstuhl entstanden ist.