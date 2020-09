Das Post-Covid-Syndrom : Genesen, aber nicht gesund

Die Corona-Pandemie ist eine Zahlenschlacht. Als Gradmesser für Erfolg und Misserfolg im Kampf gegen das Virus gilt die Statistik. Das Robert-Koch-Institut zählte am Montag: 285.332 bereits Infizierte, davon 9460, die mit dem Virus verstorben sind. Auf der anderen Seite aber auch: ungefähr 250.800 Genesene. Das ist die Zahl, die man gerne hört. Denn wen die Statistik als genesen führt, so meint man, der kann aufatmen. Das sind laut RKI all diejenigen, deren Infektion vor mehr als zwei Wochen gemeldet wurde, jedenfalls sofern sie nicht ins Krankenhaus eingewiesen oder, natürlich, als Todesfall gemeldet wurden.

Auf viele Patientinnen und Patienten von Jördis Frommhold trifft all das zu. Sie haben das Coronavirus gehabt, sind mittlerweile virenfrei, gelten offiziell als geheilt. Und trotzdem sind sie nicht gesund. In der Median-Rehabilitationsfachklinik in Heiligendamm leitet Frommhold die Abteilung für Atemwegserkrankungen und Allergien. Normalerweise hat sie es dort mit andauernden Beschwerden nach Lungenoperationen und Lungenentzündungen zu tun, mit Allergikern und Asthmatikern, die sich in der Klinik an der Ostsee erholen.

Am 14. April kam dann der erste Patient nach einer schweren Corona-Erkrankung zur Anschlussbehandlung. Wie die meisten Patienten, die die Median-Klinik in dieser Anfangszeit aufnahm, wurde er direkt nach einem langen Krankenhausaufenthalt dorthin verlegt, um sich von der zehrenden Zeit auf der Intensivstation zu erholen. Mittlerweile haben Frommhold und ihr Team mehr als 100 Post-Covid-Patienten behandelt.

Erschöpfung und Wortfindungsstörungen

Viele von ihnen sind so erschöpft, dass sie kaum zwei Stufen hinaufsteigen können, wenn die Reha beginnt. Sie haben Gedächtnis- und Wortfindungsstörungen und Schwierigkeiten mit eigentlich altbekannten Bewegungsabläufen. In der Qualität, Hartnäckigkeit und Häufigkeit kenne sie solche Beschwerden nach „gewöhnlichen“ Lungenentzündungen und Grippeerkrankungen nicht, sagt Frommhold. Die Corona-Patienten leiden an den Folgen der Infektion, zum Teil noch Monate nach der Akutphase der Erkrankung. „Post-Covid-Syndrom“ nennt Frommhold das.

Zu Beginn der Pandemie schien es noch so, als seien vor allem Menschen mit dramatischen Krankheitsverläufen von solchen Spätfolgen betroffen. Nun aber zeigt sich mehr und mehr, dass es praktisch keine verlässliche Risikokonstellation für ein Post-Covid-Syndrom gibt. Auch Patienten mit vermeintlich leichten Verläufen, solche, die während der Erkrankung kaum Beschwerden hatten, sie zu Hause durchstanden, tun sich nach Frommholds Erfahrung nun vermehrt schwer bei der vollständigen Genesung. „Das heißt“, sagt die Ärztin am Telefon, „dass auch vermeintlich leichte Fälle in der Post-Corona-Phase durchaus noch ernste Probleme haben, die auch behandelt werden müssen.“