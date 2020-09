Anstieg der Coronainfektionen : Portugal in Sorge

Portugal verzeichnet so hohe Infektionszahlen wie zuletzt im April. Von Dienstag an gelten stärkere Beschränkungen. Was bedeutet der Anstieg für deutsche Urlauber?

So hoch waren die Zahlen seit dem Höhepunkt der Corona-Pandemie im April nicht mehr: Portugal registrierte am Freitag 687 Neuinfektionen und am Samstag 497. Gleichzeitig steigt die Zahl der Todesfälle und Krankenhauseinweisungen. Seit Anfang August sei ein kontinuierlicher Anstieg zu beobachten, sagt Ministerpräsident António Costa. Wegen des Schulbeginns in dieser Woche, in der die meisten Portugiesen an ihre Arbeitsplätze zurückkehren, warnt Costa vor einer „kritischen Phase“. Die Regierung erhöht von Dienstag an die Alarmstufe. Dann gelten die strengeren Regeln, die bisher nur noch im Großraum Lissabon in Kraft waren.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z.

Statt bisher 20 dürfen sich nur noch maximal zehn Personen treffen. In Lokalen, die in der Nähe von Schulen liegen, sind nur noch vier gestattet. Nur Konditoreien, Cafés, Friseure und Fitnessstudios dürfen vor zehn Uhr öffnen. Die abendlichen Öffnungszeiten werden reduziert. Von 20 Uhr an dürfen alkoholische Getränke nicht mehr separat, sondern nur in Gaststätten und zusammen mit einer Mahlzeit verkauft werden. Zudem sollen „Distriktbrigaden“ eingerichtet werden. Diese schnellen Eingreiftruppen, die aus Ärzten, Krankenschwestern und anderen Fachleuten bestehen, sollen neue Ausbrüche zügig eindämmen. Für den Großraum von Lissabon und Porto, wo die meisten Neuinfektionen verzeichnet werden, sollen die Arbeitgeber mit flexibleren Arbeitszeiten dazu beitragen, größere Menschenansammlungen zu vermeiden, und möglichst viele Angestellte im Homeoffice arbeiten lassen.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Lissabon wurden in den vergangenen sieben Tagen mehr als 32 neue Infektionen pro 100.000 Einwohner registriert (innerhalb von 14 Tagen waren es 57). Die britische Regierung zog bereits erste Konsequenzen und führte wieder die Quarantänepflicht für britische Portugal-Rückkehrer ein; Ausnahmen gelten nur für Madeira und die Azoren. Sie war erst am 22. August aufgehoben worden. Das bedeutet einen weiteren Rückschlag für den portugiesischen Tourismus, denn die Briten stellen die größte Gruppe unter den Urlaubern. Besonders die Algarve-Küste, wo die Infektionslage weniger schlimm ist als in den Ballungsräumen, werde dadurch „unfair bestraft“, kritisierte der portugiesische Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa.

Für deutsche Urlauber gibt es bisher keine Reisewarnung und Quarantänepflicht, wie sie im Nachbarland Spanien gelten. Portugal hatte lange Zeit wegen seines effizienten Durchgreifens gegen Corona als ein europäisches Vorbild gegolten und sich bemüht, sich dadurch als sicheres Reiseland zu empfehlen. Insgesamt wurden in den Land mit gut zehn Millionen Einwohnern bisher 63.310 Infektionen nachgewiesen und 1860 Todesfälle registriert. Schon seit Juni stiegen jedoch besonders in den ärmeren Vierteln rund um die Hauptstadt Lissabon die Infektionszahlen.