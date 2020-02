Coronavirus in Deutschland : Behörden suchen alle Kontaktpersonen der Infizierten

Nachdem ein Mann in Nordrhein-Westfalen am Coronavirus erkrankt ist, sind vorerst keine Einschränkungen im Bahnverkehr geplant. In Kaiserslautern hat die Polizei zwei Verdächtige ermittelt, die Fake News über das Virus verbreitet hatten.

Nach der Ansteckung eines Mannes mit dem neuartigen Coronavirus im Kreis Heinsberg sind zunächst keine Einschränkungen im Bahnverkehr in der Region in Nordrhein-Westfalen eingeplant. Das sagte eine Bahn-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur am frühen Mittwochmorgen. Man sei jedoch „im ständigen Austausch“ mit den Behörden, sagte die Sprecherin mit Blick auf Maßnahmen gegen eine mögliche Ausbreitung, zu denen auch eine Einschränkung des öffentlichen Nahverkehrs gehören könnte. Am Mittwoch blieben in dem Kreis an der Grenze zu den Niederlanden Schulen und Kindergärten geschlossen

Der Mann war am Montag mit Symptomen einer schweren Lungenentzündung in einem Krankenhaus in Erkelenz bei Aachen aufgenommen worden. Er wurde dort auf der Intensivstation isoliert und in der Nacht zu Mittwoch ins Uniklinikum Düsseldorf gebracht. Er befinde sich in einem kritischen Zustand, wie das NRW-Gesundheitsministerium und der Kreis am späten Dienstagabend mitgeteilt hatten.

Vergangene Woche war der Mann bereits in der Kölner Uniklinik behandelt worden. Er habe sich am 13. und am 19. Februar zu regulären Nachsorgeuntersuchungen in der Uniklinik aufgehalten, sagte am Mittwoch ein Sprecher der Stadt Köln bei einer Pressekonferenz. Nachdem das Gesundheitsamt am Dienstagabend darüber informiert worden sei, dass bei dem Mann das Coronavirus festgestellt worden sei, habe man ermittelt, wer mit dem Patienten in Kontakt gekommen sei. Ermittelt worden seien zehn Mitarbeitende der Uniklinik und 31 Patienten.

Der Mann aus dem Ort Gangelt an der niederländischen Grenze sei Mitte 40 und leide an einer Vorerkrankung. Seine Ehefrau werde mit Symptomen einer Viruserkrankung ebenfalls stationär behandelt. Ihr Zustand sei aktuell stabil. Wann die Diagnose feststeht, ob sie sich ebenfalls mit dem Virus infiziert habe, war zunächst unklar. Nach Angaben von Landrat Stephan Pusch hatte der Patient Kontakt mit einem Bekannten, der sich geschäftlich in letzter Zeit in China aufgehalten habe. Das meldete die „Aachener Zeitung“. Ob sich dieser Mann auch in Behandlung begeben habe, blieb zunächst offen.

Patient in Baden-Württemberg stabil

Nach dem ersten nachgewiesenen Coronavirus-Fall in Baden-Württemberg hat sich der Zustand des isolierten Patienten in Göppingen nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums nicht verändert. „Es geht ihm gut, er ist in der Klinik und unter Beobachtung“, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Mittwochmorgen. Er wird isoliert in einer Einrichtung der Alb Fils Kliniken in Göppingen behandelt.

Nach Angaben des Göppinger Landrats Edgar Wolff hat der 25 Jahre alte Mann insgesamt 13 Kontaktpersonen. Bei ihnen seien bislang keine Viren nachgewiesen worden. Die Kontakte stammten aus Göppingen ebenso wie aus dem Kreis Tübingen und dem Alb-Donau-Kreis sowie aus Stuttgart.