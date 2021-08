Im Landkreis Friesland : Polizei durchsucht mehrere Impfzentren nach Kochsalz-Injektionen

Bei den Ermittlungen wegen möglicher Impfungen mit Kochsalzlösungen hat die Polizei am Donnerstagmorgen mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Die Durchsuchungen fanden vor allem im Landkreis Friesland in Niedersachsen statt, teilte das Polizeipräsidium Oldenburg mit. Die Beamten der Ermittlungsgruppe „Vakzin“ suchten demnach in mehreren Impfzentren nach Beweismitteln. Weitere Details sollten im Lauf des Tages bekanntgegeben werden.

Ermittelt wird gegen eine examinierte Krankenschwester. Sie hatte zunächst eingeräumt, am Impfzentrum in Schortens am 21. April sechs Spritzen für Corona-Schutzimpfungen überwiegend mit Kochsalzlösungen gefüllt zu haben. Ihr sei beim Anmischen ein Fläschchen mit Impfstoff runtergefallen, was sie nach eigener Aussage vertuschen wollte.

Vergangene Woche hatten Kreis und Polizei dann mitgeteilt, dass nach weiteren Zeugenaussagen nicht ausgeschlossen werden könne, dass die Frau im Frühjahr bis zu 8557 Spritzen lediglich mit Kochsalzlösung aufgezogen habe. Laut Medienberichten rückte bei den polizeilichen Ermittlungen gegen die Frau ein politisches Motiv in den Bereich des Möglichen. Demnach hatte sie in der Vergangenheit vereinzelt Verschwörungsmythen über das Coronavirus verbreitet. Um die möglicherweise fehlenden Impfungen nachzuholen, sollen knapp zehntausend Betroffene als Vorsichtsmaßnahme nachgeimpft werden.