Pläne von Sánchez : „Die Regierung hat weiter keinen wirklichen Plan“

Wer darf wann wo was? Statt Erleichterung zu schaffen, stiftet die Regierung in Madrid mit vielen Punkten ihres Exit-Plans Verwirrung. Dabei hatten sich die Spanier nach den besonders strengen Beschränkungen so sehr auf Lockerungen gefreut.

Ein Frau mit Maske geht in Barcelona an einem Graffito vorbei. Bild: EPA

Die ersten Hilferufe kamen schon nach wenigen Minuten. Über einem Bild mit ägyptischen Hieroglyphen schrieb ein Twitter-Nutzer „Ich versuche, Pedro Sánchez zu dechiffrieren“. „Hilfe, ich muss mir das jetzt aufmalen“, lautete ein anderer Kommentar. 28 Seiten lang ist der „Plan für den Übergang zu einer neuen Normalität“, den der spanische Ministerpräsident am Dienstagabend vorstellte.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z.

Ende Juni sollen die vier Phasen dieses Weges bewältigt sein. Doch statt Erleichterung zu schaffen, stiftete die Regierung Verwirrung. „Niemand hat irgendetwas verstanden“, fasste die Zeitung „El Mundo“ die Reaktionen zusammen und kommt zu dem Schluss: „Die Regierung hat weiter keinen wirklichen Plan.“

Besonders die 17 spanischen Regionen hatten den Druck auf die Regierung in Madrid erhöht, endlich zu erläutern, wann sie die strengen Ausgangsbeschränkungen lockern will. Nachdem selbst Italien einen Exit-Plan vorgelegt hatte, waren auch viele Spanier ungeduldig geworden. Pedro Sánchez musste seine Exit-Strategie daher früher beschließen lassen, als ursprünglich geplant.

Nur dreißig Prozent der Plätze

Im Unterschied zu anderen europäischen Staaten hat Spanien keine genauen Termine festgelegt, um sich der Situation anpassen zu können. Einige Regionen werden schneller vorangehen, so dass in Spanien bald ein Flickenteppich neuer Freiheiten entsteht. So dürfen die weniger stark von der Pandemie betroffenen Kanareninseln El Hierro, La Graciosa und La Gomera sowie die Baleareninsel Formentera die „Phase 0“ überspringen, über deren Beginn zunächst Unklarheit herrschte.

Von Samstag an können auch Erwachsene wieder spazieren gehen. Aber erst von Montag an werden kleinere Geschäfte öffnen, die Kunden nach vorheriger Terminvergabe individuell bedienen, zum Beispiel um bestelltes Essen abzuholen, auch Frisöre dürfen wieder öffnen. Auf deren Wartelisten stehen schon Hunderte Namen.

Frühestens nach zwei Wochen dürfen dann in „Phase 1“ Bars und Restaurants dreißig Prozent ihrer Terrassen öffnen. Auf dieser Fläche ließen sich höchstens die Fixkosten decken, aber nichts verdienen, klagen Gastronomen.

Auch Hotels und Ferienwohnungen können wieder Gäste aufnehmen, ihre gemeinschaftlich genutzten Zonen bleiben aber geschlossen. Zudem sind wieder Gottesdienste erlaubt, sofern nur dreißig Prozent der Plätze auf den Kirchenbänken besetzt werden. In der zweiten Phase, weitere mindestens zwei Wochen später, fallen dann erste Einschränkungen für Kinos, Theater und Museen weg.

In Restaurants darf dann auch an Tischen bedient werden. In der dritten Phase steigt das allgemeine Platzangebot dann langsam auf bis zu fünfzig Prozent. Bis dahin dürfen die meisten Spanier nur innerhalb ihrer Provinzen verreisen. Das könnte sich Ende Juni ändern, wenn die „neue Normalität“ beginnt – vorausgesetzt, es kommt zu keinem Corona-Rückfall. Dann beginnt traditionell an den Stränden auch die Hochsaison, die für die spanische Wirtschaft sehr wichtig ist. Bis auf wenige Ausnahmen werden die Schüler erst im September in ihre Klassenzimmer zurückkehren.