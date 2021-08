Aktualisiert am

PCR-Lolli-Tests an Schulen : „Im Vergleich mit Antigen-Tests erkennen wir Infektionen sehr frühzeitig“

30 Sekunden lutschen: Auch in der Maria-Kunigunda-Grundschule in Essen gehört der Lolli-Test zur morgendlichen Routine. Bild: dpa

Herr Richter, Sie sind Schulstaatssekretär in Nordrhein-Westfalen (NRW), wo kommende Woche wieder die Schule beginnt. Im zweiten Corona-Herbst wird das Testen eine zentrale Rolle spielen – gerade auch an Grundschulen, wo die Kinder bis auf Weiteres nicht geimpft werden können, weil sie jünger als zwölf Jahre sind. NRW hat für sie schon im Mai als erstes Bundesland auf PCR-Lolli-Tests gesetzt. Warum?

Richter: Zunächst gab es nur die Antigen-Schnelltests von unterschiedlichen Herstellern und in unterschiedlichen Ausführungen. Kleine Kinder tun sich aber mit Abstrichen in der Nase oder im Rachen schwer. Und auch Kinder und Jugendliche vor allem in Förderschulen mit dem Schwerpunkt geistige und motorische Beeinträchtigung haben Probleme mit den Antigen-Schnelltests. Bei der Suche nach einem kindgerechten Verfahren sind wir auf die hoch sensitiven Lolli-Tests der Uniklinik Köln gestoßen.