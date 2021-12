Corona-Medikament Paxlovid : Pfizer-Studie bestätigt Anti-Corona-Pille hohe Wirksamkeit

Krankenhäuser überfordert : Mindestens 60 Tote nach Explosion von Tanklaster in Haiti

In Haiti sind Dutzende Menschen bei der Explosion eines Tanklasters ums Leben gekommen. Der Lastzug war offenbar in einen Unfall verwickelt und umgekippt – zahlreiche Menschen strömten zur Unglücksstelle, um an Benzin zu kommen.