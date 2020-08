Partys in China : Am Eingang gilt Maskenpflicht, im Bierzelt nicht mehr

Tausende Badegäste haben in Wuhan dicht gedrängt zu Elektromusik im seichten Wasser gewippt. Auch in anderen chinesischen Städten wird inzwischen wieder ausgelassen gefeiert.

In Wuhan am Wochenende: große Poolparty im Maya Beach Water Park Bild: AFP

China ist sich offenbar sicher, dass es das Coronavirus endgültig im Griff hat. Sonst hätten die Behörden in Wuhan die große Poolparty im Maya Beach Water Park am Wochenende wohl kaum genehmigt. Tausende Badegäste wippten dort dicht gedrängt zu Elektromusik im seichten Wasser. Dass diese Bilder ausgerechnet aus Wuhan kommen, hat besonderen Symbolcharakter.

Von hier aus hatte sich im Dezember und Januar das damals noch unbekannte Virus in die ganze Welt verbreitet, bevor die Stadt 76 Tage lang von der Außenwelt abgeriegelt wurde. Die Bewohner mussten wochenlang in ihren Wohnungen ausharren.

Doch nicht nur in Wuhan wird inzwischen wieder ausgelassen gefeiert. In der Küstenstadt Qingdao findet gerade das größte „Oktoberfest“ Asiens statt. Am Eingang gilt noch Maskenpflicht, im Bierzelt nicht mehr. Die Regierung hat von Anfang an auf eine Ausrottung des Virus gesetzt und nicht nur auf eine Abflachung der Infektionskurve wie zum Beispiel Deutschland. Dafür hat das Land drastische Maßnahmen ergriffen, die sich jetzt auszahlen. Noch immer greift China hart durch, sobald im Land auch nur wenige Fälle auftauchen.