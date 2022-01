Lieblingsziel von Impfgegnern : Oh, wie schön ist Paraguay

Land der Freiheit? In San Lorenzo ist die Schlange am Testzentrum lang. Bild: AFP

Wer kennt sie nicht, die Kindergeschichte von Janosch, mit dem kleinen Tiger und dem kleinen Bären, die Panama zu ihrem Traumland erklären und blindlings dorthin aufbrechen? Was Panama für die beiden Freunde ist, scheint Paraguay für viele Impfgegner und „Querdenker“ aus Deutschland und anderen Ländern zu sein. Im vergangenen Jahr sind allein aus Deutschland mehr als 1000 Personen in das südamerikanische Land ausgewandert, dreimal so viele wie noch im Jahr zuvor. Wie viele sich als Touristen in Paraguay aufhalten und länger dort bleiben wollen, ist unklar. Doch es müssen viele sein. Einige Hotels in der Hauptstadt Asunción waren in den vergangenen Monaten fast ausschließlich von Europäern besetzt. Die Nachfrage nach Wohnraum ist gestiegen.

Besonders anziehend scheinen die deutschstämmigen Gemeinden in Paraguay zu sein, in denen bis heute deutsche Traditionen gepflegt werden. Dort haben die meisten einen deutschen Nachnamen, und zu kaufen gibt es Roggenbrot, Weißwurst und Sauerkraut. Gemeinden wie das vor mehr als 100 Jahren von deutschen Siedlern aus Brasilien gegründete Hohenau berichten von vielen Neuankömmlingen. Mietshäuser, Wohnungen und Bauland sind gefragt, die Preise gestiegen. Transportunternehmer berichten, dass mehr Umzugscontainer nach Paraguay verschifft werden. Einige der Container werden dort gleich zu improvisierten Behausungen für Übersiedler umgestaltet.