Pandemie in Deutschland : Corona-Inzidenz geht leicht zurück

Mit 10.813 Neuinfektionen liegt die Inzidenz nun bei 153,7 – und damit erstmals seit zwei Wochen etwas niedriger als am Vortag. Die Impfkommission könnte bald Auffrischungs-Impfungen für alle empfehlen.

Ein Arzt nimmt in einer Hausarztpraxis einen Abstrich für einen Corona-Test. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erstmals seit zwei Wochen leicht gefallen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete an diesem Dienstagmorgen eine Inzidenz von 153,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Ob der Rückgang möglicherweise mit Meldungsverzögerungen zusammenhängt, blieb zunächst unklar. Am Vortag hatte die Inzidenz noch bei 154,8 gelegen. In den vergangenen zwei Wochen war die Sieben-Tage-Inzidenz kontinuierlich gestiegen.

Den jüngsten Angaben des RKI zufolge wurden binnen 24 Stunden 10.813 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sowie 81 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet. Die Gesamtzahl der registrierten Infektionsfälle in Deutschland seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 4.618.021, die Gesamtzahl der Todesfälle auf 95.833.

STIKO könnte Auffrischungsimpfungen generell empfehlen

Die Ständige Impfkommission (STIKO) will „in wenigen Wochen“ entscheiden, ob sie Auffrischungsimpfungen für alle empfehlen wird. Es gebe Daten aus internationalen Studien, die dafür sprächen, sagt der STIKO-Vorsitzende Thomas Mertens der Funke Mediengruppe laut Vorabbericht. Es müsse geprüft werden, inwieweit diese Ergebnisse auf Deutschland übertragbar seien.

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, fordert eine möglichst breite Nutzung der Auffrischungsimpfungen. Nötig sei eine neue, zentrale Impfkampagne, die sich nicht nur an die Ungeimpften richte, „sondern auch für allgemeine Booster-Impfungen wirbt“.