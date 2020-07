Pandemie in Brasilien : Bolsonaro zeigt Corona-Symptome

Der brasilianische Rundfunksender Band berichtete am Montagabend, dass ein erster Test von Präsident Jair Bolsonaro auf das Coronavirus einen positiven Befund ergeben habe. Die Meldung wurde bisher weder bestätigt noch dementiert. Bereit zuvor hatten brasilianische Medien berichtet, dass Bolsonaro sich einem Test unterziehe, weil er über Fieber klagte. Das Resultat der Untersuchung im Militärkrankenhaus in der Hauptstadt Brasília wird am Dienstag erwartet. Ein Test der Lunge von Bolsonaro zeigte keine Besonderheiten.

Tjerk Brühwiller Freier Berichterstatter für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. F.A.Z.



Bolsonaro selbst bestätigte bei der Rückkehr in den Präsidentenpalast, dass er sich gut fühle. Dennoch wurde alle Termine Bolsonaros für den Rest der Woche abgesagt. Weitere Regierungsmitarbeiter werden sich Tests unterziehen. Erst am Samstag hatte Bolsonaro sich mit dem amerikanischen Botschaftern sowie mehreren Ministern zum Mittagessen getroffen. Dabei soll Bolsonaro – wie bei zahlreichen anderen Gelegenheiten auch – keine Maske getragen haben. In den vergangenen Tagen legte Bolsonaro mehrere Vetos gegen Passagen eines von Kongress gutgeheißenen Gesetzes ein, das die landesweite Maskenpflicht regeln soll.

Bereits zwei Gesundheitsminister verschlissen

Bolsonaro hatte in den vergangenen Wochen durch seine zahlreichen Auftritte ohne Gesichtsmaske und einige Äußerungen negatives Aufsehen erregt. Zu Beginn der Pandemie bezeichnete er das Coronavirus als ein „Grippchen“. Später sagte er, das alle irgendwann sterben würden. Gleichzeitig legte er sich mit den Gouverneuren des Landes an, die in ihren Bundesstaaten rigorose Isolationsmaßnahmen verhängten. Offenbar positiver Test haben die Regierung während der Pandemie bereits verlassen. Bolsonaro hatte sich in den vergangenen Monaten bereits drei Mal auf das Coronavirus testen lassen. Im Mai wurde er vom Obersten Gericht dazu gezwungen, die Resultate dieser Tests offenzulegen. Sie stellten sich als negativ heraus.

In einem Interview mit dem Fernsehsender CNN Brasil bestätigte Bolsonaro zudem, dass er Hydroxychloroquin zu sich nehme. Wie sein amerikanischer Amtskollege Donald Trump gehört Bolsonaro zu den Verfechtern des umstrittenen Malaria-Medikamentes, dessen Wirksamkeit gegen das Coronavirus nicht nachgewiesen ist.

Brasilien ist nach den Vereinigten Staaten in absoluten Zahlen das am zweitstärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Mehr als 1,6 Millionen Fälle sind bisher registriert worden, über 65.000 mit Todesfolge. Es wird von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen, da vergleichsweise wenige Tests durchgeführt werden. Experten befürchten, dass die Situation in Brasilien und anderen Ländern der Region erst durch einen Impfstoff vollends unter Kontrolle gebracht werden kann. Brasilien ist diesbezüglich nun auch zu einem Fokus geworden. In den kommenden Tagen soll in São Paulo und anderen Städten mit klinischen Tests eines chinesischen Impfstoffes an insgesamt 9000 Probanden begonnen werden.