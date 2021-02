Besuchsregeln im Krankenhaus : „Die Zustände sind unmenschlich“

Frau Amsel, in einem großen oberpfälzischen Klinikum betreuen Sie Krebspatienten, die vor schweren Operationen stehen oder auf der Palliativstation liegen. Wie geht es diesen Patienten im Lockdown?

Einige liegen vier bis sechs Wochen lang ganz allein in ihrem Krankenhausbett und starren Tag für Tag die Decke an, während sie gleichzeitig ums Überleben kämpfen. Sie haben also Todesangst und niemanden, der ihnen die Hand hält. Wenn ich dann reinkomme, sagen sie: „Ich möchte meine Familie sehen! Ich habe Angst! Ich halte es nicht mehr aus so ganz allein! Ich möchte nach Hause!“