Schnelltests und Omikron : Das Zeitfenster für den Nachweis ist kleiner geworden

Mit den schnell steigenden Omikron-Inzidenzen und der 2-G-Plus-Regelung in immer mehr Bereichen wie der Gastronomie sind die Antigen-Schnelltests als Nachweis-Instrument wichtiger denn je geworden, gleichzeitig aber wird ihre Zuverlässigkeit immer öfter infrage gestellt. Das Paul-Ehrlich-Institut hat die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Sonntagabend geäußerte Ankündigung bestätigt, eine gesonderte Überprüfung der offiziell gelisteten Schnelltests vorzunehmen.

Hintergrund sind Ergebnisse kleinerer Studien insbesondere in den USA, wonach die Schnelltests bei einer Infektion mit der stark mutierten Variante in den ersten Tagen nach der Ansteckung nicht mehr so zuverlässig ein korrektes Ergebnis lieferten. Sind die Schnelltests damit in der aktuellen Omikron-Welle ungeeignet, und müssten demnach vermehrt PCR-Tests vorgenommen (und bezahlt) werden?

Drei Gründe und mehr, warum Schnelltesten weiter nützlich ist:

1. Begrenzte PCR-Kapazitäten

Sowohl Lauterbachs Ministerium als auch die meisten Virologen halten an der Nützlichkeit von Schnelltests grundsätzlich fest. Das liegt nicht nur an den Schnelltests selbst. Die Auslastung der PCR-Kapazitäten von wöchentlich knapp 2,3 Millionen Tests ist nach einer Datenauswertung der Akkreditierten Labore in der Medizin (ALM) mit dem sprunghaften Anstieg der Omikron-Infektionen stark gestiegen. Die Positivrate der eingesandten Proben ist schon bei mehr als 23 Prozent, was bedeutet, dass mit weiteren Engpässen in den nächsten Wochen zu rechnen ist. PCR-Tests sind der Goldstandard des Virusnachweises, sie ermitteln sehr sicher die Infizierten durch den Nachweis des Virus-Erbmaterials.

Die preiswerteren, aber auch sehr viel schneller Resultate liefernden Schnelltests, ermitteln dagegen, ob jemand aktuell infektiös ist, indem sie Bruchstücke aus der Virushülle nachweisen – und erst anschlagen, wenn die Mengen an Viren im Probenmaterial sehr hoch und die Getesteten mit hoher Wahrscheinlichkeit in dem Moment auch ansteckend sind. In den ersten zwei bis drei Tagen nach der Ansteckung und ebenso etwa nach dem Höhepunkt der Virusvermehrung im Nasen-Rachenraum schlagen die meisten dieser Tests nicht an, man erhält ein negatives Ergebnis – die meisten Infizierten sind dann aber auch noch nicht oder nicht mehr hochinfektiös.

2. Tests erfassen durchaus Omikron

Schon einige Untersuchungen vor der Omikron-Welle etwa an der Charité in Berlin hatten gezeigt, dass die Aussagekraft der verschiedenen Antigentests deutlich voneinander abweicht. Für sichere Diagnosen sind Antigen-Tests deshalb fraglich, aber als Instrument des öffentlichen Gesundheitsschutzes können sie gerade bei schnell steigenden Inzidenzen helfen, massenhaft Ansteckungen durch hochinfektiöse Menschen zu verhindern – sofern die positiv Getesteten sich isolieren. Deshalb werden weltweit trotz der Bedenken hinsichtlich der Sensitivität die Schnelltestkapazitäten ausgeweitet. Vermehrt Bedenken gibt es nun wegen der vielfach mutierten Omikron-Variante. Der Vermehrungszyklus dieses Virus ist anders als bei früheren Varianten. Weil dadurch das Zeitfenster zum Nachweis hoher Virusmengen in Nase und Rachen offenbar kleiner geworden ist, ist das Risiko für Infizierte und tatsächlich infektiöse Personen gewachsen, ein falsches Ergebnis zu erhalten.

Virologen wie die die Frankfurter Klinikerin Sandra Ciesek oder die Genfer Virologin Isabelle Eckerle, die bereits Erfahrungen mit Omikron-Nachweisen gesammelt haben, empfehlen daher in öffentlichen Foren, mindestens zwei Schnelltests in einem zeitlichen Abstand (beginnend spätestens zwei bis drei Tage nach einem mutmaßlichen Kontakt) zu verwenden. Damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit eines richtigen Testergebnisses. Personen mit Erkältungssymptomen sollten, so der dringende Rat der Virologen, auch bei einem negativen Schnelltest-Ergebnis vorläufig zu Hause bleiben und sich wiederholt testen.

Grundsätzlich, das zeigen aktuelle Studien (wie hier in medRxiv) in denen einzelne Antigentests mit PCR-Testresultaten abgeglichen wurden, sprechen die bisher schon als zuverlässig eingestuften Schnelltestprodukte bei Omikron ähnlich gut an wie bei früheren Virusvarianten. Das liegt unter anderem daran, dass in dem für den Antigen-Nachweis entscheidenden Protein aus der Virushülle lediglich zwei neue Mutationen vorkommen, die aber offensichtlich das Molekül nicht gravierend verändern.

3. Anpassungen beim Test-Procedere

Einzelne Studien, die allerdings noch nicht fachlich begutachtet wurden, deuten darauf hin, dass sich Omikron anfangs vor allem im Mund-Rachenraum schnell vermehrt und deshalb bei Rachenabstrichen im Mund einen Tag früher nachweisbar ist als bei alleinigen Nasenabstrichen (hier und hier).

4. Kritische Prüfung der bisherigen Tests

Das Paul-Ehrlich-Institut will nun in den nächsten Wochen eine Positivliste vorlegen von Schnelltests, die bei Omikron-Nachweisen am besten funktionieren. Von den 245 bis Mitte Dezember überprüften Antigen-Schnelltests haben (vor der Omikron-Welle) vier von fünf gängige Produkte hohe Viruskonzentrationen zuverlässig nachweisen können. Ab Mai 2022 sollen dann nur noch unabhängig geprüfte Schnelltests erstattungsfähig und in Testzentren nutzbar sein.