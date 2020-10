University of Dayton : Amerikanischer Student stirbt nach Covid-19-Infektion

Bilder von feiernden Studenten in den Vereinigten Staaten sorgen immer wieder für Empörung. Seit Semesterbeginn meldete die University of Dayton im Bundesstaat Ohio fast 1400 Corona-Fälle. Nun ist ein Student gestorben – mit nur 18 Jahren.

Nach einer Covid-19-Infektion ist in den Vereinigten Staaten ein weiterer Student verstorben. Wie die University of Dayton im Bundesstaat Ohio am Montag mitteilte, erlag der 18 Jahre alte Michael Lang Ende vergangener Woche „Komplikationen in Zusammenhang mit dem Virus“.

Der Studienanfänger, der seit Anfang August an der Hochschule eingeschrieben war, soll vor seinem Tod längere Zeit im Krankenhaus behandelt worden sein. Lang wohnte auf dem Campus, bevor er Mitte September zu seinen Eltern nach Illinois zurückkehrte, um von dort an Online-Kursen teilzunehmen.

Seit Semesterbeginn Anfang August meldete die University of Dayton fast 1400 Corona-Fälle. Um die Studenten vor Infektionen zu schützen, bot die Hochschule eine Kombination von Präsenzlehre und Online-Seminaren an.

In den vergangenen Monaten hatten Bilder von feiernden Studenten in den Vereinigten Staaten immer wieder für Empörung gesorgt. Einige Hochschulen wie die Bucknell University in Pennsylvania forderten Studenten inzwischen auf, Wohnheime nur noch für Mahlzeiten und in Notfällen zu verlassen. Lang war bereits der dritte Student, der nach einer Covid-19-Infektion starb. Anfang September meldete die California University in Pennsylvania den Tod des 20 Jahre alten Jamain Stevens. Drei Wochen später starb der 19 Jahre alte Chad Dorrill, Student der Appalachian State University in North Carolina.