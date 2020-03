Zahl der Neuinfektionen : Ökonomen sehen Anzeichen für Abflachen der Corona-Kurve

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Die Forscher haben ihren Berechnungen die übliche Inkubationszeit von etwa fünf Tagen zugrunde gelegt und einen weiteren Zeitraum von rund drei Tagen, bis die Betroffenen beim Arzt waren und die eventuelle Erkrankung dem Robert-Koch-Institut gemeldet worden ist.

„Selbst wenn die gemessenen Wachstumsraten an dem ein oder anderen Tag deutlich niedriger liegen sollten, muss das kein systematischer, also andauernder Effekt sein“, hebt der Volkswirtschaftler Wälde hervor. Einzelne Werte könnten stark durch Zufallseinflüsse bestimmt sein, zum Beispiel mehr oder weniger verfügbare Testkapazitäten oder Messfehler. Wälde nimmt an, dass am Freitag mit einer Sicherheit von 95 Prozent gesagt werden könne, ob die von Bund und Ländern am 13. März getroffenen Entscheidungen wirksam seien.