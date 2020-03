60 Patienten mehr in Hessen : Nun hat auch der Werra-Meißner-Kreis seinen ersten Corona-Fall

Nun sind es zwischen Kassel und dem Odenwald 342 Coronavirus-Patienten. Von Sonntag auf Montag sind in ganz Hessen 60 Infizierte hinzu gekommen, wie das Hessische Sozialministerium meldet. Der Anstieg fiel flacher aus als in den Tagen zuvor. Aber kein Kreis ist mehr ohne entsprechende Infektionen. Zuletzt hat der Werra-Meißner-Kreis diesen Nimbus verloren. Davor hatte des den Kreis Limburg-Weilburg und den Odenwald erwischt.

Auffallend ist: In der Stadt Frankfurt ist kein neuer Fall hinzugekommen. Dies war schon von Samstag auf Sonntag so. Offiziell gibt es in Hessens größter Stadt 21 Infizierte.

Aktion bürgerschaftlicher Solidarität

Für den Werra-Meißner-Kreis meldet das Ministerium nun eine Infektion. Nachwuchsorganisationen der etablierten Parteien hatten zuvor mit einer Aktion bürgerschaftlicher Solidarität auf sich aufmerksam gemacht und sich als Einkaufshelfer für Angehörige von Risikogruppen angeboten, etwa Senioren.

Von Samstag auf Sonntag hatte es mehr als 90 neue Fälle gegeben, davor 58. Zu Beginn vergangener Woche hatte sich sich die Zahl der bestätigten Infektionen über Nacht jeweils noch in etwa verdoppelt.

Mehr zum Thema 1/

Wie aus der Meldung des Ministeriums hervorgeht, sind die meisten Infektionen in Fulda gemeldet, 38 an der Zahl und neun mehr als am Sonntag. Danach folgt der Kreis Marburg-Biedenkopf mit 26, eine Zunahme von drei Fällen. An dritter Stelle führt die Liste den Schwalm-Eder-Kreis mit 24 auf, ein Zuwachs um neun Patienten. Die wenigsten Infektionen weist demnach außer dem Werra-Meißner-Kreis die Stadt Offenbach auf. Dort ist weiter von einem Erkrankten die Rede.