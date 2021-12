Corona-Pandemie : EMA gibt grünes Licht für Novavax-Impfstoff

FAZ Plus Artikel: F.A.Z. Frühdenker : Lässt die EMA einen neuen Impfstoff zu?

Mehrere Länder in Europa reagieren mit harten Einschnitten auf die Ausbreitung der Omikron-Variante – auch in Deutschland werden neue Beschränkungen gefordert. Bundeskanzler Scholz will das deutsch-italienische Verhältnis aufbessern. Der F.A.Z.-Newsletter.