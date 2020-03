https://www.faz.net/-guw-9xlfm

Notfallplan für Kliniken : Mehr Betten durch Umbau von Hallen Aktualisiert am 17.03.2020 - 19:41 Bildbeschreibung einblenden Um die Krankenhäuser im Kampf gegen das Coronavirus zu entlasten, sollen Hallen, wie die Messe Berlin, umgenutzt werden. Bild: dpa Durch die Umnutzung von Hotels oder Hallen sollen die Krankenhäuser im Kampf gegen das Coronavirus entlastet werden. Das sieht das „Grobkonzept Infrastruktur Krankenhaus“ vor, auf das sich Bund und Länder verständigt haben. 1 Min. Permalink: https://www.faz.net/-ivn-9xlfm Weitersagen abbrechen Angesichts steigender Zahlen an Corona-Infizierten wollen Bund und Länder die stationäre Krankenhausversorgung ausweiten. Um Kliniken zu entlasten, die sich auf den Aufbau von Intensivkapazitäten konzentrieren, müssten an anderen Kliniken und gegebenenfalls provisorischen weiteren Standorten wie Hotels oder umgerüsteten Hallen zusätzliche Betten- und Behandlungskapazitäten – bis hin zur Verdoppelung – aufgebaut werden. Das geht aus einem „Grobkonzept Infrastruktur Krankenhaus“ hervor, auf das sich Bund und Länder am Dienstag verständigt haben. Danach sollen unter anderem Rehabilitationseinrichtungen, Hotels oder größere Hallen umgerüstet werden, um dort die zahlreichen leichteren Behandlungsverläufe zu versorgen. Notfalls sollen dazu Deutsches Rotes Kreuz, Technisches Hilfswerk oder auch andere Dienste herangezogen werden. „Dies entlastet dann die Krankenhäuser für schwerere Verläufe“, heißt es in dem Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zur Steigerung der Beatmungskapazität plane das Bundesgesundheitsministerium mit den Gesundheitsministern der Länder bis Anfang nächster Woche, wann die vom Bund beschafften Beatmungsgeräte unterschiedlicher Kategorien wo eingesetzt werden können. „Weitere Beschaffungen seitens der Länder und Kliniken sind davon ausdrücklich unbenommen.“ Die Länder sollten mit ihren Kliniken, die über Intensivkapazitäten verfügen, Pläne erarbeiten, um dieses Ziel durch den Aufbau provisorischer Intensivkapazitäten zu erreichen. Alle Kliniken und Einrichtungen des Gesundheitswesens sollten „ihre Lagerbestände, Altbestände und „Keller“ durchforsten“ nach Betten, Liegen oder Beatmungsgeräten, die zusätzlich genutzt werden könnten, heißt es weiter. Mehr zum Thema 1/ Jede Klinik sollte auch vorausschauende Personalplanung betreiben: vorhandenes Personal zusätzlich für einen etwaigen Einsatz im Intensivbereich schulen. Auch sollten Konzepte entwickelt werden für den Einsatz von Medizinstudenten höherer Semester, sowie für den Einsatz von Ärzten und Pflegekräften, die sich aus dem Ruhestand oder anderen Bereichen zur Unterstützung zur Verfügung stellen. Die Länder sollten zudem Kontakt zu den Medizinischen Diensten der Krankenversicherung aufnehmen und gemeinsame Konzepte entwickeln, wie dort beschäftigte Ärzte und Pflegekräfte in der akuten Versorgung unterstützen könnten. false Zur Startseite Permalink: https://www.faz.net/-ivn-9xlfm Weitersagen abbrechen

Topmeldungen Die 27 EU-Staaten haben sich auf zusätzliche Einreisebeschränkungen für den Schengenraum verständigt. Wer nicht Bürger eines EU-Staates ist, soll nicht mehr nach Deutschland fliegen dürfen. EU-Bürgern ist nur die Durchreise gestattet. Auch nach den ersten positiven Tests ging der Ski- und Après-Ski-Betrieb ungebremst weiter: In Ischgl haben sich nachweislich viele Touristen mit dem Coronavirus angesteckt – hunderte Skandinavier. Die Chronik eines Versagens. Der angebliche Griff von Donald Trump nach dem an einem Corona-Impfstoff forschenden Unternehmen sorgte für Schlagzeilen. Jetzt sorgt Curevac selbst dafür, dass man sich fragt, was an dieser Sache „Fake News“ sein könnte. Trotz leerer Regale beteuern Politik und Handel: Die Versorgung mit Lebensmitteln ist sicher. Die Bauern suchen derweil zehntausende Saisonarbeiter.

