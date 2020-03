Corona-Verharmlosung : „Das ist eine Räuberpistole und gehört gelöscht“

Wolfgang Wodarg ist Arzt, und er war Politiker. Für die SPD saß er von 1994 bis 2009 im Bundestag, war sechs Jahre lang Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion in einer Enquête-Kommission, die sich mit Recht und Ethik der modernen Medizin auseinandersetzte. Heute gehört er noch dem Vorstand von Transparency International an. Das letzte Mal für Schlagzeilen sorgte er in dem Jahr, als er den Bundestag verließ. Damals grassierte die Schweinegrippe-Pandemie, die „in Wirklichkeit eine der mildesten Grippewellen in der Geschichte“ war, wie Wodarg sagt. Der Weltgesundheitsorganisation WHO und der Pharmabranche warf er Panikmache vor, obwohl es immerhin ungefähr 20.000 Toten gab. Doch die gebe es durch Influenza eben auch, sagt der 73 Jahre alt Lungenfacharzt. Und das fast jedes Jahr.

Ähnliches hat er auch zur Corona-Pandemie zu sagen: Das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 sei nicht schlimmer als die Erreger früherer Grippewellen, bei denen es zudem viel mehr Tote gegeben habe als bei der derzeitigen Pandemie, die im übrigen gar keine sei. Insofern hält Wodarg auch die Reaktion von Regierung und Behörden für übertrieben. Er sei „fassungslos über das, was ich da beobachten muss“. Auf seiner Website fordert er: „Corona-Panic beenden!“