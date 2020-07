Aktualisiert am

Nach Kritik an Wirksamkeit : Neue Version der Corona-Warn-App behebt Probleme beim iPhone

Ein Update der Corona-Warn-App soll auch auf dem iPhone lückenlosen Schutz bieten. Bild: dpa

Informiert die Corona-Warn-App zuverlässig über Kontakte mit Infizierten? Während manche Stimmen in der Politik das Projekt in Frage stellen, haben die Entwicklerfirmen an einem Update gearbeitet, das die Probleme lösen soll.