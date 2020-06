Corona-Ausbruch bei Tönnies : „Ein Lockdown für den gesamten Kreis Gütersloh wäre unerträglich“

Nach dem Corona-Massenausbruch in einem nordrhein-westfälischen Fleischbetrieb will der Gütersloher Landrat Sven-Georg Adenauer (CDU) einen Shutdown des öffentlichen Lebens in dem ostwestfälischen Kreis vermeiden. „Ein Lockdown für den gesamten Kreis Gütersloh wäre unerträglich, und den möchte ich so lange es geht vermeiden“, sagte Adenauer am Donnerstag im ZDF-„Morgenmagazin“. „Wir wissen genau, wo sich das Virus aufhält“, fügte Adenauer hinzu.

Denn ohne die Corona-Fälle beim Tönnies-Fleischkonzern „hätten wir im Kreis Gütersloh überhaupt kein Problem“, sagte der CDU-Politiker weiter. „Deshalb werde ich mich nicht dazu entschließen, für den gesamten Kreis Gütersloh einen Lockdown auszurufen.“

Bis Mittwoch waren 657 Mitarbeiter des Konzerns positiv auf das Coronavirus getestet worden. Alle 6800 Mitarbeiter sollen unter Quarantäne gestellt und getestet werden. Der Kreis Gütersloh schloss alle Schulen und Kindertagesstätten bis zu den Sommerferien, der Kreis ordnete zudem die Schließung des Schlachtbetriebs an.

Unterdessen forderte Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) eine schnellere Abschaffung der Werkverträge in der Fleischindustrie. „In den ersten Sitzungswochen nach der Sommerpause brauchen wir diese gesetzliche Grundlage“, sagte Laumann im Deutschlandfunk.

Strengere Arbeitsschutzregeln für die Fleischindustrie

Die Bundesregierung hatte im Mai strengere Arbeitsschutzregeln für die Fleischindustrie beschlossen. Werkverträge, also die Beschäftigung von Arbeitskräften über Subunternehmen, sollen laut Beschlussvorlage ab Januar verboten sein. Danach sollen nur Angestellte des eigenen Betriebs Tiere schlachten und zerlegen dürfen.

Die Werkverträge in der Branche gerieten in Verruf, weil dabei Beschäftigte von Subunternehmen häufig zu Niedriglöhnen und mit überlangen Arbeitszeiten eingesetzt werden. Laumann sagte, er hätte sich gewünscht, dass der Bundestag das Gesetz noch vor der Sommerpause verabschiedet. „Dieser Umschwung von Werkverträgen zu Stammbelegschaften braucht ja auch ein bisschen Zeit“, mahnte er.

Mehr zum Thema 1/

Er forderte rasche Änderungen im deutschen Arbeitsrecht. „Wir müssen auch eine Generalunternehmerhaftung haben für die Lebensverhältnisse dieser Menschen, wenn sie zum Beispiel in Sammelunterkünften leben“, sagte er am Donnerstagmorgen bei WDR2 mit Blick auf ausländische Arbeitnehmer, die bei Subfirmen beschäftigt sind. Die Schlachtindustrie habe sich eine Systematik über die Werkverträge angewöhnt, wo man einfach sagen müsse, „dass sich die Besitzer von Schlachthöfen nicht mehr verantwortlich fühlen für große Teile der Belegschaft“.

„Ich finde, wir brauchen jetzt wirklich eine klare restriktive Gesetzesüberarbeitung. Und es muss im Grunde dazu kommen, dass der, der einen Schlachthof besitzt, auch eine Haftung hat für die Werkvertragsarbeitnehmer, für die ausländischen Arbeitnehmer, die wir ja dringend auch in dieser Branche - das muss man ja ganz klar sagen - brauchen“, betonte Laumann. NRW werde das mit Nachdruck verfolgen.