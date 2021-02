Messerschmied öffnet Laden : „Ich lasse es darauf ankommen“

Herr Kubesch, auf Youtube haben Sie angekündigt, Ihre Messerschmiede in Fulda trotz Lockdowns in dieser Woche wieder zu öffnen. Haben Sie geöffnet?

Ja, acht Stunden am Tag, wie vor dem Lockdown. Bis vergangene Woche hatten wir nur drei Stunden offen, das ging, weil wir einen Hermes-Shop haben. Ich habe den Laden aufgemacht, Leute reingelassen, Pakete verteilt und Bargeld angenommen. Ich durfte also den Steigbügelhalter für Amazon spielen, ein Unternehmen, das in Deutschland kaum Steuern zahlt und den Einzelhandel kaputtmacht. Aber ich durfte selbst nichts verkaufen. Die Logik habe ich nicht verstanden. Genau wie bei den finanziellen Hilfen ist es leider fast unmöglich, jemanden zu erreichen, der Fragen beantworten kann. Irgendwann hatte ich die Nase voll. Die Kunden können jetzt zu uns kommen, ein Foto von einem Messer machen, aus dem Laden rausgehen, uns das Foto schicken, wieder reinkommen und zahlen. Das funktioniert.