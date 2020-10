Aktualisiert am

Zurück in die Normalität : Melbourne beendet monatelangen Lockdown

Nach einem monatelangen und besonders strengen Lockdown kann die australische Metropole Melbourne wieder zu etwas Normalität zurückkehren. Wie der Regierungschef des Bundesstaats Victoria, Daniel Andrews, am Montag verkündete, dürfen von Mittwoch an Geschäfte, Bars, Cafés und Restaurants wieder für eine begrenzte Besucherzahl öffnen. Eine Regelung, nach der sich die Einwohner Melbournes täglich nur bis zu fünf Kilometer weit von ihrem Wohnsitz entfernen durften, wird ebenfalls aufgehoben. Allerdings dürfen sich die Einwohner nun vorerst nur bis zu 25 Kilometer von ihren Häusern entfernen. Diese und weitere Beschränkungen sollen erst am 8. November aufgehoben werden.

Der Bundesstaat hatte mehr als 90 Prozent der mehr als 27.000 Corona-Infektionen in Australien verzeichnet. Zum ersten Mal seit Juni hatte er am Montag aber keine einzige Neuinfektion registriert. Seit sieben Tagen in Folge gab es auch keinen weiteren Todesfall.

Vor diesem Hintergrund verteidigte die Regionalregierung am Montag ihre Maßnahmen, zu denen auch eine vorübergehende nächtliche Ausgangssperre gehört hatte. Die strengen Regeln hatten zuvor die Kritik der Zentralregierung auf sich gezogen. Am Wochenende hatten auch wieder Hunderte gegen den Lockdown protestiert. Dabei kam es auch zu Zusammenstößen mit der Polizei.