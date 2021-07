Virologin Melanie Brinkmann : „Ich bin absolut dafür, auch die Zwölfjährigen zu impfen“

Frau Brinkmann, haben Sie schon Urlaubspläne für dieses Jahr?

Ja, wir fahren in ein Ferienhäuschen an die Nordsee. Bei der niedrigen Inzidenz reisen wir da guten Gewissens hin. Natürlich verhalten wir uns dabei rücksichtsvoll. Als Familie mit drei Kindern werden wir viel draußen sein. Was ich mich schon gefragt habe, weil die Kinder das so gerne machen würden: Wenn die Freizeitparks offen haben, würden wir da hingehen? Wenn man sich auf engstem Raum in der Schlange anstellen muss, dann eher nicht.