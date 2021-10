Patientenzahlen steigen : Krankenhäuser besorgt wegen Belastung von Intensivstationen

Unfall am Filmset : Alec Baldwins Waffe enthielt scharfe Munition

Die Ermittler geben am Mittwoch in Santa Fe bekannt, dass das Projektil sichergestellt wurde. Ob es am Filmset zu Fahrlässigkeiten kam, ist weiterhin unklar. Indes wollen mehrere Filmschaffende künftig auf Waffen an Sets verzichten.