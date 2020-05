Neue Bedrohung : Mehr Corona-Fälle in ländlichen Gebieten Amerikas

Während Fernsehsender täglich neue Bilder von Notlazaretten in New York zeigten, schien sich das Coronavirus in ländlichen Gebieten Amerikas kaum auszuwirken. Jetzt fallen immer mehr Regionen durch unerwartet viele Infizierte auf.

Die ersten Meldungen über Corona-Infizierte in Amerikas ländlichen Regionen ließen lange auf sich warten. Während Fernsehsender täglich neue Bilder von Notlazaretten in New Yorker Kongresshallen und Parks zeigten, schien sich das Virus im Mittleren Westen, im Süden oder in Kaliforniens Central Valley kaum auszuwirken.

Anfang April meldete Sioux Falls im Bundesstaat South Dakota schließlich Hunderte Infizierte, die meist Angestellte waren eines Zerlegebetriebs für Schweine des Unternehmens Smithfield Foods. Als die Zahl der Infizierten innerhalb weniger Tage in die Höhe schnellte, forderte der Bürgermeister Paul TenHaken die Betreiber auf, die Anlage zum Schutz der 3100 Beschäftigten aus mehr als 25 Ländern vorübergehend zu schließen. Eine Kopie des Schreibens schickte er South Dakotas Gouverneurin Kristi Noem, die im Unterschied zu ihren meisten Amtskollegen keine „Stay at home“-Anordnung verhängt hatte. Mit mehr als 800 Infizierten wurde der Zerlegebetrieb Mitte April zum größten Corona-Hotspot der Vereinigten Staaten.

Auch andere ländliche Regionen fielen inzwischen durch unerwartet viele Infizierte auf. „Das Epizentrum der Pandemie hat sich in kleinere Gemeinden verlagert, wo die meisten Menschen auf Farmen oder in Großbetrieben für Lebensmittelverarbeitung beschäftigt sind. Sie können nicht von zu Hause aus arbeiten, und sie arbeiten sehr eng zusammen“, warnte die Medizinerin Angela Hewlett jetzt in einem Briefing der Amerikanischen Gesellschaft für Infektionskrankheiten.

Zunahme um mehr als 125 Prozent

Laut einer Studie der Kaiser Family Foundation (KFF) registrierten die Gesundheitsbehörden in ländlichen Gebieten in den letzten zwei Aprilwochen eine Zunahme gemeldeter Corona-Infektionen um mehr als 125 Prozent. Die Zahl der Covid-19-Toten wuchs um fast 170 Prozent. In städtisch geprägten Bezirken meldeten die Behörden einen Anstieg der Infektionszahlen um knapp 70Prozent, die Zahl der Verstorbenen wuchs um etwa 110 Prozent. Zu den Regionen mit den meisten Covid-19-Infektionen zählen Georgia, Oklahoma und Montana. Da die Bewohner ländlicher Regionen meist älter sind und auch Jüngere häufiger an Vorerkrankungen wie Übergewicht leiden, droht Corona die Landbevölkerung heftiger zu treffen als viele Städter.

Zudem verweist die gerade veröffentlichte Untersuchung der kalifornischen Stiftung KFF, die seit 1948 zu Gesundheitspolitik forscht, auf die vergleichsweise schlechte Ausstattung von Krankenhäusern auf dem Land. Medizinische Einrichtungen in ländlichen Regionen hielten beispielsweise weit weniger Intensivbetten bereit als Krankenhäuser in den Metropolen. Epidemiologen erinnern zudem an sozioökonomische Bedingungen wie eine höhere Armutsrate und mehr Menschen ohne Krankenversicherung.