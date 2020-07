Coronavirus im Nachbarland : Mehr als 2500 Neuinfektionen in Frankreich in drei Tagen

Australien, Israel und Japan : Neuinfektionen steigen stark an in mehreren Ländern

In Australien und Israel ist die Zahl der täglich gemeldeten Neuinfektionen so hoch wie nie seit Beginn der Pandemie, ebenso in Hongkong. In Tokio fordert die Gouverneurin derweil die Einwohner auf, am Wochenende zu Hause zu bleiben.