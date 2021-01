Impfarzt im Gespräch : „Die Impfung ist die einzige Chance“

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Wie sieht denn so ein Impftag aus?

Die Aufklärung ist das, was am längsten dauert, da kann man gut zehn Minuten pro Patient rechnen, bis alle Fragen beantwortet sind. Am ersten Impftag haben wir 500 Menschen in einem Heim geimpft, da waren wir 13 Impfteams. So viele am Tag schafft man also nicht. Ein Arzt schafft am Tag vielleicht 50 Menschen. Wir leben ja in Deutschland, und deswegen dauert der Papierkram meist genauso lang oder länger als das andere. Jeder muss registriert werden, eine Chargennummer erteilt, eine Bescheinigung ausgestellt, die Daten ans RKI übermittelt werden. Das Limit ist im Moment die Frage, wie viel Impfstoff vorhanden ist. Wir wissen, was da nun pro Woche kommt in Hamburg. Im Impfzentrum könnten wir 7000 Menschen impfen, wir werden aber mit ein paar hundert am Tag starten. Aber der Impfstoff kommt. Und den muss man dann übrigens immer halbieren – jeder Patient wird ja drei Wochen später noch mal geimpft.