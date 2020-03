Beschränkte Nutzung : Amerika lässt Malariamittel gegen Coronavirus zu

Aktualisiert am

Die Wirkstoffe Chloroquin und Hydroxychloroquin werden gegen Malariakrankheiten eingesetzt, doch helfen sie auch gegen das Coronavirus? Bild: AFP

In Amerika wurde der nationale Vorrat an Chloroquin und Hydroxychloroquin aufgestockt. Die Arzneimittelbehörde hat die Verschreibung der Malariamittel an Covid-19-Patienten genehmigt.