In Kalifornien : Lotterie soll Impfzögerer locken

Kalifornien versucht, Impfzögerern das Corona-Vakzin durch eine Lotterie näherzubringen. Gouverneur Gavin Newsom kündigte am Donnerstag eine Verlosung an, bei der Geimpfte bis zu 1,5 Millionen Dollar gewinnen können. Zwei Millionen Kaliforniern, die sich in den nächsten Wochen impfen lassen, versprach der Demokrat zudem Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 50 Dollar. Insgesamt lässt sich der Golden State den Versuch, Impfskeptiker von der Spritze zu überzeugen, 116 Millionen Dollar kosten.

„Wir stellen mehr Geld zur Verfügung als jeder andere Bundesstaat in Amerika und loben die wertvollsten Preise für alle aus, die sich impfen lassen“, sagte der Gouverneur bei dem Besuch eines Impfzentrums in East Los Angeles. Die Stadt im Osten von Los Angeles gehört zu den südkalifornischen Regionen mit dem größten Anteil hispanischstämmiger Bewohner. Laut Erhebungen der kalifornischen Gesundheitsbehörden stellen Latinos mit einer Impfquote von nur etwa 40 Prozent die Bevölkerungsgruppe mit der geringsten Zahl von Immunisierungen gegen das Coronavirus dar.

Beobachter schreiben das zögerliche Impfverhalten vieler „Hispanics“ beruflichen Verpflichtungen, langen Wegen zu Impfzentren und der Angst vor möglichen Kosten für das Vakzin zu. Kalifornien hatte daher schon vor einigen Wochen das Programm „Holt den Impfstoff raus!“ ausgerufen, bei dem etwa 2000 Mitarbeiter gemeinnütziger Organisationen ärmere Viertel besuchen, um dort über Impfungen aufzuklären. Wie Gouverneur Newsom mitteilte, sollen sie in den kommenden Wochen auch für die Lotterie werben.

Impfquote von mindestens 70 Prozent angepeilt

Bislang wurden gut 60 Prozent der etwa 34 Millionen Kalifornier im Alter von zwölf Jahren oder älter mindestens einmal geimpft. Mit dem Rückgang der Infektionszahlen machte sich in dem Pazifikstaat aber auch Impfmüdigkeit breit. In den vergangenen Tagen hatten die Impfzentren erheblich weniger Besucher gemeldet als in den Wochen zuvor. Um Geschäfte, Unternehmen und Freizeiteinrichtungen nach dem Lockdown wie geplant am 15. Juni wieder zu öffnen, peilt Newsom aber eine Impfquote von mindestens 70 Prozent an.

Wie der Demokrat am Donnerstag mitteilte, werden am Tag der Wiedereröffnung alle Gewinner der zehn Hauptpreise der Lotterie in Höhe von jeweils 1,5 Millionen Dollar bekannt gegeben. Schon von der nächsten Woche an werden unter geimpften Kaliforniern zudem 30 Preise über jeweils 50.000 Dollar verteilt. Mit der Impflotterie folgt Newsom dem Beispiel von Bundesstaaten wie Ohio, Maryland, Colorado und New York. In Oregon rief die Gouverneurin Kate Brown derweil die Initiative „Take Your Shot“ aus, bei der neben Geldpreisen auch Stipendien für Colleges und Universitäten verlost werden.