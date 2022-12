Long-Covid-Betroffene berichten : „Ich bin einfach umgekippt“

Aktualisiert am

Auf der Suche nach Hilfe: die Uni-Klinik in Marburg hat eine Long-Covid-Ambulanz eröffnet Bild: Ilkay Karakurt

Ein kleines bisschen fühlt es sich an wie ein böser Fluch. Man sieht nichts, riecht nichts, spürt nichts, fühlt nichts Besonderes, und doch ist man betroffen. Ganz ohne Energie, antriebslos. An den besseren Tagen liegt man im Sessel. An den schlechteren liegt man die meiste Zeit im Bett. Ach, wäre es doch nur ein Fluch, man könnte ihn im Reich der Imagination verorten. Leider ist es etwas ganz anderes: Long Covid.

Im Juli 2022 dachte ich, ich sei bisher ganz gut durch die Corona-Pandemie gekommen; jetzt würde ich es auch nicht mehr bekommen. Eine Woche nachdem ich diesen Gedanken ausformuliert hatte, wachte ich mit einem Kratzen im Hals auf. Die Omikron-Variante BA.5, sie hat mich dann doch erwischt.

Mein Krankheitsverlauf war – ver­glichen mit den vielen Geschichten, die ich aus dem Freundes- und Verwandtenkreis gehört hatte – ein milder. Nach anderthalb Wochen konnte ich mich freitesten – und war einfach nur froh. Dass mich die Folgen der Krankheit bis in einen goldenen Ok­tober hinein verfolgen würden, hatte ich mir nie ausmalen können.

Um Long Covid hatte ich mir keine Sorgen gemacht

Ich bin 22 Jahre alt, habe keine Vorerkrankungen und war zum Zeitpunkt der Infektion dreimal geimpft. Eigentlich sind das die besten Voraussetzungen, um Covid möglichst unbeschadet zu überstehen. Um Long Covid hatte ich mir keine Sorgen gemacht. Zu Unrecht.

Long Covid ist eine Krankheit mit vielen Gesichtern. Beschwerden der Lunge oder der Muskulatur sind mögliche Folgen. Von ihnen blieb ich zum Glück größtenteils verschont (auch wenn so mancher Weg auf dem Fahrrad nicht mehr so leicht zurückzu­legen war; Sport habe ich ganz sein lassen). Mit anhaltender Erschöpfung und starken Konzentrationsproblemen hatte ich hingegen lange zu ringen. Letztere sind besonders blöd, wenn man seinen Lebensunterhalt zumindest teilweise damit finanziert, Texte zu schreiben, die mehr sein sollen als eine Aneinanderreihung von Zitaten.

Angst, dass es immer so weiter geht

Hinzu kommt etwas, womit man vielleicht gar nicht rechnet: die Angst. Dass es von jetzt an immer so weitergeht. Dass man mit der Erschöpfung leben muss. Dass die Konzentration wegbleibt. Long Covid, so heißt es, begünstigt Depressionen und Angststörungen. Ich habe mich teilweise vom Leben ausgesperrt gefühlt und auch das: einsam.

Wegen meiner Long-Covid-Beschwerden habe ich bei meinem Hausarzt Rat gesucht. Dieser nahm – und das ist nicht immer der Fall – meine Beschwerden ernst. Ich war an keinem Zeitpunkt auf ambulante oder stationäre Therapie angewiesen, immerhin das. Mir wurde zu Atemübungen ge­raten. Und sollte es mit der Psyche schlimmer werden, hätte ich Aussicht auf Antidepressiva gehabt.

Long Covid war bei mir ein Auf und Ab. Manchmal kehrte die Motivation zurück, die Energie, die Lebenslust, nur um am nächsten Tag wieder erloschen zu sein. Nach etwas mehr als drei Monaten legten sich die Symp­tome vollständig, quasi genau im Zeitplan. Bei länger anhaltenden Be­schwerden spricht man von Post-Covid – auch wenn die Begriffe oft durcheinandergehen. Was mir bleibt, ist die Freude, dass es endlich vorbei ist – und die Furcht, dass es nach einer erneuten Infektion wieder so kommt.

Aufgezeichnet von Max Fluder

Mehr zum Thema 1/

„Ich konnte vielleicht einen Tag die Woche aufstehen“

Ich litt im Frühsommer 2020 an Corona, also zu einem Zeitpunkt, an dem man über Covid sehr viel weniger wusste als heute. Der Verlauf war mild, aber ich hatte danach das Gefühl, nie wieder richtig fit zu werden – als wäre ich nicht auskuriert. Rund zwei Monate nach der Infektion bin ich einfach umgekippt, meine Frau rief den Notarzt. Ich kam ins Krankenhaus, aber die Ärzte konnten nichts finden.

Danach ging es mir immer schlechter. Ich konnte nur noch im Bett liegen, vielleicht einen Tag die Woche aufstehen, dann war ich aber völlig erledigt. Zu Ärzten musste mich meine Frau begleiten, weil ich mir nichts merken und mich nicht gut artikulieren konnte und schnell in Atemnot geriet. Außerdem konnte ich nicht richtig gehen, ich bin ständig gestolpert. Die Beine waren weich. Bis heute habe ich Wortfindungs- und Konzentrationsstörungen.

Ich stehe eigentlich mitten im Arbeitsleben, bin 56 Jahre alt und habe zwei Kinder. Ich kann aber am Leben seit fast zweieinhalb Jahren nicht mehr teilnehmen. Obwohl ich so schwer beeinträchtigt bin, nicht mehr arbeiten und meinen Alltag nicht mehr bewältigen kann, gab es sehr lange keinen Arzt, der mir sagen konnte, was ich habe.

Hilfe zu brauchen nagt an den Nerven

Während der Zeit, in der ich bereits krank war, gab es immer mehr Berichterstattung über Long Covid. Ich habe das bei den Ärzten angesprochen, aber die Diagnose hat mir keiner gegeben. Ich war bei unzähligen Medizinern: beim Kardiologen, beim Internisten, beim Endokrinologen, beim Neurologen, beim Pneumologen. Das hat viel Zeit geraubt, und es gab immer Verdachtsdiagnosen, die einem große Sorgen gemacht haben, etwa Demenz oder Schilddrüsenkrebs, aber nichts hat sich bestätigt.

Irgendwann hat ein Professor das Fatigue-Syndrom festgestellt. Wenig später war klar: Das ist eins der Hauptsymptome von Long Covid. Danach endlich ging es voran. Ich habe einen Rehaplatz bekommen, bei dem ich nun lerne, wie ich mit meinen niedrigen Belastungsgrenzen umgehen kann. Ich lerne, auf niedrigem Energielevel das zu tun, was möglich ist. Aber ich brauche weiter Hilfe, um irgendwo hinzukommen oder etwas zu erledigen. Das nagt an meinen Nerven.

Das alles geht nun schon so lange und frustriert mich zunehmend. Dazu muss man als Long-Covid-Patient ständig darum kämpfen, Therapien genehmigt zu bekommen und ernst genommen zu werden. Ständig muss man sich erklären oder etwas ausfüllen. Ich kann das gar nicht, mir fehlt dazu die Konzentration.

In meinem Leben ist alles weggebrochen. Ich hoffe, dass es nach der Reha bergauf geht und ich besser mit der Krankheit leben kann. Ob ich jemals wieder arbeitsfähig bin, wird sich zeigen. Ein Leben wie vor der Corona-Erkrankung sehe ich im Moment für mich nicht.

Aufgezeichnet von Lucia Schmidt