Lockerungen in Spanien : Nach sieben Wochen stürmen sie ins Freie

Das Coronavirus hat die Spanier in ein Volk von Sportlern verwandelt. Statt auszuschlafen, schlüpften am Samstag und Sonntag im ganzen Land die Menschen in ihre Turnschuhe. Die ersten waren schon um sechs Uhr morgens auf den Straßen. Nachdem sie sieben Wochen lang höchstens zum Einkaufen ihre Wohnung hatten verlassen dürfen, stürmen sie ins Freie. Vergeblich ermahnen Polizisten Jogger und Spaziergänger auf den überfüllten Bürgersteigen, Abstand zu halten. Zwei Mal am Tag dürfen Spanier, die älter als 14 Jahre sind, jetzt draußen spazieren gehen und Sport treiben: von 6 bis 10 Uhr morgens und abends von 20 bis 23 Uhr. In Madrid achteten Polizisten darauf, dass die Frühsportler pünktlich die Straßen verließen. Denn die Zeit zwischen 10 und 12 Uhr (und von 19 bis 20 Uhr) ist für die Menschen reserviert, die am stärksten gefährdet sind.

Für die meisten der über siebzig Jahre alten Spanier ist es der erste Spaziergang seit Mitte März. Die Einkäufe hatten sie Nachbarn und Verwandten überlassen. Mit großen Sonnenbrillen über den ungewohnten Gesichtsmasken, an denen sie unbeholfen nesteln, schützen sie sich zusätzlich vor dem Erreger wie vor dem gleißenden Sommerlicht. Um 12 Uhr müssen sie wieder zu Hause sein, denn den Kontakt zu den Kindern, die bis 19 Uhr an der Reihe sind, will man auf jeden Fall vermeiden. Der komplexe Zeitplan mit den neuen Freiheiten verunsicherte einige Erwachsene, die nichts falsch machen wollten. Besorgt fragten sie in Leserbriefen und Online-Foren, ob es Eltern nach dem morgendlichen Sport noch erlaubt sei, mit den Kindern ein zweites Mal nach draußen zu gehen oder ob damit ihr tägliches Kontingent an frischer Luft schon ausgeschöpft sei.

Schweigende Massen mit Maske

Obwohl das nicht verboten ist, wirken auch die Menschen vorsichtig, die sich am sommerlich warmen Samstagabend vor die Türe begeben. Trotz der Massen ist es ungewohnt still. Die Gesichtsmasken dämpfen die Stimmen. Nicht nur die Jüngeren tragen Shorts, T-Shirts und dazu Gummihandschuhe. Paare halten sich an den Händen, als wollten sie damit allen zeigen, dass sie zusammengehören und deshalb ein Recht haben, so nahe nebeneinander zu gehen. Nur zwei Personen, die zusammenleben, dürfen ohne den Sicherheitsabstand von zwei Metern auf die Straße. Doch der ist auf den vollen Bürgersteigen kaum einzuhalten. Immer wieder spüren Passanten den heißen Atem der maskenlosen Jogger im Nacken oder im Gesicht.

In Madrid haben die Einwohner kaum Ausweichmöglichkeiten. Der konservative Bürgermeister traut seinen Bürgern noch nicht und hält alle Parks weiterhin geschlossen. Am Manzanares-Fluss und in der riesigen Grünfläche der Casa del Campo muss die Polizei am Samstag Läufer und Radler vertreiben. In Barcelona hat die Stadtverwaltung dagegen die Hälfte der Parks und Gärten wieder geöffnet. Zusätzlich wurden mehrere große Straßen in Fußgängerzonen umgewandelt, so dass sich die Menschen besser aus dem Weg gehen konnten. Dennoch drängten sich viele auf dem Paseo Marítimo am Meer – obwohl alle Spanier sich eigentlich nur einen Kilometer von ihrer Wohnung entfernen dürfen. Vorsichtige Spaziergänger und Sportler überprüfen ihren korrekten Radius mit neuen Apps. An den Küsten öffneten die ersten Strände, allerdings noch nicht zum Baden, obwohl es fast warm genug ist. Surfer dürfen an manchen Orten schon wieder auf ihre Bretter.

Trotz der kleinen Fluchten sind viele Spanier mit ihrer Regierung unzufrieden. Auf der Madrider Goya-Straße hat sich ein junger Mann die spanische Nationalflagge umgehängt, auf die er geschrieben hat „Sánchez tritt zurück“. Am Samstagabend schlugen überall im Land Leute an ihren Fenstern auf Töpfe und Pfannen, um gegen fehlende Tests und Masken zu protestieren. Manche halten der Linkskoalition unter Ministerpräsident Pedro Sánchez vor, ihr Land zu einer sozialistischen Diktatur wie Venezuela zu machen.