Übersicht aller Bundesländer : Welche Lockerungen treten wo in Kraft?

Auch an diesem Montag treten in einigen Bundesländern weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Kraft. Aber längst nicht jede Landesregierung fährt den gleichen Kurs. Ein Überblick.

Ab diesem Montag gehen die Viertklässler in Bayern wieder in die Schule. Bild: dpa

Auch zu Beginn dieser Woche treten weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen ein. Doch jede Landesregierung geht dabei ihren eigenen Weg: Was in dem einem Bundesland erlaubt ist, muss in dem anderen noch lange nicht gelten. Wo darf ich künftig was? Eine Übersicht.

Baden-Württemberg

Die Menschen in Baden-Württemberg dürfen geselliger werden: Ab Montag darf man sich hier wieder mit Menschen aus einem weiteren Hausstand im öffentlichen Raum treffen. Das kann eine weitere Familie sein oder Freunde und Bekannte, die gemeinsam in einem anderen Haushalt leben. Auch im privaten Raum gibt es Lockerungen. So dürfen sich nun nicht mehr nur Großeltern, Eltern, Kinder und Enkel, sondern zusätzlich auch Geschwister und deren Nachkommen ohne Einschränkungen im privaten Raum treffen.

Zudem öffnen Musikschulen und Jugendkunstschulen. Diese müssen ihren Lehrbetrieb aber vorerst mit Einschränkungen aufnehmen. Ebenso dürfen Fahrschulen und Flugschulen seit diesem Montag wieder öffnen. Unter vergleichbaren Hygienestandards wie Friseure dürfen auch Sonnen-, Massage-, Kosmetik-, Nagel-, Tattoo- und Piercingstudios wieder öffnen. Vergnügungsstätten wie Spielbanken und Spielhallen dürfen wieder öffnen, wenn sie entsprechende Hygienevorschriften einhalten – einen gastronomischen Service dürfen sie allerdings noch nicht anbieten.

Auch Freiluft-Sportanlagen für Aktivitäten ohne Körperkontakt dürfen in Baden-Württemberg wieder öffnen. Dazu zählen auch Freiluft-Sportanlagen mit Tieren wie etwa Reitanlagen und Hundeschulen, ebenso sind Luftsport und Modellflug wieder erlaubt. Auch Sportboothäfen dürfen wieder öffnen. Alltagsmasken sind weiterhin nicht nur in Läden und im Nahverkehr zu tragen, sondern zusätzlich auch im Personenfernverkehr der Deutschen Bahn wie auch in Flughafengebäuden.

Gaststätten dürfen ab dem 18. Mai wieder öffnen, ausgenommen sind Kneipen und Bars. Ebenso soll der Tourismus ab dem 18. Mai wieder begrenzt möglich sein.

Bayern

Auch in Bayern bringt die neue Woche weitere Lockerungen: Für Schüler, die im kommenden Jahr die Schule abschließen, ebenso wie für Viertklässler, gilt nun wieder die Schulpflicht. Allerdings sieht die Verordnung der Landesregierung vor, dass ein wöchentlicher Wechsel zwischen Präsenz-Unterricht und Heim-Unterricht stattfinden soll. Im Unterricht gilt keine Maskenpflicht, auf den Gängen, Toiletten und dem Schulhof aber schon – denn dort ist der Mindestabstand nicht immer gewährleistet.

Alle Geschäfte unabhängig von ihrer Größe dürfen in Bayern wieder öffnen, ebenso wie Museen und Zoos. Auch Dienstleistern wie Kosmetik- und Nagelstudios und Fahrschulen ist es erlaubt, ihrer Betrieb wieder aufzunehmen. Auch hier gilt jedoch die Maskenpflicht. Zwar haben viele Museen an Montagen regulär geschlossen, dennoch dürfen auch diese seit Beginn der Woche ihre Pforten wieder öffnen. Tickets sind allerdings, wenn möglich, zuvor online zu kaufen. Selbiges gilt für den Besuch im Zoo. Für beide Einrichtungen gilt, dass sie nur eine bestimmte Anzahl von Besuchern einlassen dürfen.

Auch für Sportler und Musiker gibt es mehr Freiheiten: Tennis, Leichtathletik, Golf, Reiten oder Segeln – all das ist ab Montag in Bayern wieder erlaubt. Auch Einzelsportarten ohne Körperkontakt sind dann wieder zugelassen. Musiklehrer dürfen wieder etwa Klavier- und Gitarrenstunden geben, allerdings nur im Einzelunterricht.

Biergärten und andere Außenbereiche der Gastronomie dürfen ab dem 18. Mai öffnen.