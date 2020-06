WHO: Zahl der Infektion könnte bald 10-Millionen-Marke übersteigen

Weltweit könnte die Zahl der weltweiten Infektionsfälle laut WHO schon bald die Zahl von 10 Millionen übersteigen. (Symbolbild) Bild: dpa

Reisegruppe aus Gütersloh in Kühlungsborn zurückgewiesen +++ Klimaanlagen sollen bei Ausbrüchen in Heinsberg und Gütersloh eine Rolle gespielt haben +++ Beherbergungsverbot für Touristen aus Gütersloh in Niedersachsen +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.