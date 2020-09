Nicht mehr gern gesehen: Deutsche Touristen, die nach Wien fahren Bild: dpa

Bundesliga-Eröffnungsspiel in München ohne Zuschauer +++ WHO warnt vor steigenden Infektionszahlen in Europa +++ Jedes vierte Freibad in Rheinland-Pfalz befürchtet dauerhafte Schließung +++ Ärzte sehen Münchner „Wiesn light“ mit Sorge +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.