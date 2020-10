Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Berlin. Bild: EPA

Schärfere Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen in Bayern +++ Millionen Londoner dürfen sich von Samstag an nicht mehr in privaten Räumen und Pubs treffen +++ Chinesische Metropole testet zehn Millionen Menschen in vier Tagen +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.