Aktualisiert am

WHO: „Wir erleben eine Explosion“ der Fallzahlen in Europa

Corona-Liveblog : WHO: „Wir erleben eine Explosion“ der Fallzahlen in Europa

Das Logo der WHO am Hauptsitz in Genf (Archivbild) Bild: AP

China verschärft Einreisebestimmungen auch für Deutsche +++ Corona-Labore stoßen zunehmend an Belastungsgrenze +++ Rekord bei Neuinfektionen in Amerika +++ Fast 20.000 Neuinfektionen in Deutschland +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.