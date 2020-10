Aktualisiert am

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus Bild: AP

Bei Überschreiten von Grenzwert: Maskenpflicht in Büros in Brandenburg +++ Weißes Haus blockiert Prüfphase für Corona-Impfstoff +++ Spanien riegelt weitere Städte ab +++ Mexiko ändert Zählweise – fast 2800 Tote an einem Tag +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.