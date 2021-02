Aktualisiert am

Frisch geimpfte Bürger warten im amerikanischen Dallas darauf, nach Hause entlassen zu werden. Bild: Curtis Compton/AP

Schweigeminute in Großbritannien für Spendensammler „Captain Tom“ +++ Pilotprojekt zur Impfung beim Hausarzt in Mecklenburg-Vorpommern gestartet +++ China beteiligt sich mit zehn Millionen Impfdosen an Covax-Initiative +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.