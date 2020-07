Liveblog zum Coronavirus : Weltweit mehr als 600.000 Corona-Tote

In Indiens Hauptstadt Neu-Delhi bereiten medizinische Mitarbeiter in Schutzausrüstung den Leichnam eines am Coronavirus verstorbenen Mannes für die Einäscherung in einem Krematorium vor. Bild: dpa

Situation in Hongkong „wirklich kritisch“ +++ Infizierte aus dem Wiesenhof-Betrieb in Lohne in Quarantäne +++ Kanzleramtschef will Staatsakt für Pandemie-Opfer +++ 202 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages in Deutschland +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.