„Wer Umgang mit vulnerablen Gruppen hat, muss immunisiert sein“ – so die Meinung von Weltärztepräsident Frank-Ulrich Montgomery Bild: dpa

WHO: Keine weltweite Herdenimmunität in 2021 +++ Verdacht auf Corona-Mutation in Tiroler Gemeinde +++ EU-Kommissionerwartet von April an genug Corona-Impfstoff +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.