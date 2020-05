Aktualisiert am

Bald wieder erlaubt: In fast allen Bundesländern öffnen demnächst die Freibäder. Bild: dpa

Restaurants, Spielplätze, Freibäder: Was darf wo öffnen? +++ Lehrerverband: „Die Sorgfalt lässt nach“ +++ Brasilien mit mehr als 1000 Toten an einem Tag +++ RKI meldet 797 Neuinfektionen +++ Weltbank: 60 Millionen Menschen könnten in Armut abrutschen +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.