Aktualisiert am

Von der Leyen: Covid-19 Todesursache Nummer eins in der EU

Corona-Liveblog : Von der Leyen: Covid-19 Todesursache Nummer eins in der EU

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwochmorgen im Europaparlament in Brüssel Bild: EPA

Diskussion um neue Regelungen bei Reservierungen in der Bahn +++ RKI meldet über 400 Tote und über 18.000 Neuinfektionen +++ In Großbritannien dürfen sich an Weihnachten drei Haushalte treffen +++ Alle Entwicklungen im Liveblog