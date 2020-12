Aktualisiert am

Corona-Liveblog : Drosten vermutet Virus-Mutation auch in Deutschland

Der Chef-Virologe der Berliner Charité, Christian Drosten, bei einer Pressekonferenz Anfang Oktober Bild: EPA

Lauterbach warnt vor schneller Verbreitung der Coronavirus-Mutation +++ Mutierte Virus-Form in Italien festgestellt – Patient in Quarantäne +++ Spahn: Neuartige Virusform „bis jetzt nicht in Deutschland nachgewiesen“ +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.