Seenotrettung im Ärmelkanal : „Sie versuchen es mit allem, auch mit aufblasbaren Einhörnern“

Seenotrettungsorganisationen wenden sich immer häufiger an Fischer im Ärmelkanal, wenn sie von Migranten hören, die von Frankreich nach Großbritannien zu gelangen versuchen. In einigen Fällen befinden sich die Geflüchteten in einer brenzligen Situation.