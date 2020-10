EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen während einer Pressekonferenz am 2. Oktober. Bild: Reuters

1382 Neuinfektionen und fünf weitere Todesfälle +++ Höchste Alarmstufe in Paris: Bars müssen schließen, Restaurants bleiben offen +++ Italien erwägt landesweite Maskenpflicht im Freien +++ New York will Schulen und Geschäfte in neun Hotspots schließen +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.