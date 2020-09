In den Briefen heißt es, Mitarbeiter der Unternehmen seien positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bild: dpa

Mittlerweile 45 Stadtgebiete in Madrid von Lockdown betroffen +++ Neuinfektionen in Moskau steigen um fast die Hälfte auf 1560 an +++ Mehr als sieben Millionen Positiv-Tests in den Vereinigten Staaten +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.