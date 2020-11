Corona-Liveblog : Ungarn verhängt wieder Gefahrennotstand

Aktualisiert am

Training in einem Budapester Krankenhaus, bei dem das medizinische Personal geschult werden soll – Personal, das Ministerpräsident Orbán mit den neuerlichen Ausgangssperren vor der Überlastung durch Corona-Patienten schützen will. Bild: AFP

Fast 3000 Ermahnungen am ersten Lockdown-Tag +++ Bund und Länder einigen sich laut Bericht auf einheitliche Impfstrategie +++ Italien kündigt neue Konjunkturhilfen an +++ Deutschlands Testkapazität stößt an ihre Grenzen +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.